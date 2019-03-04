اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر الاسطورة Livehd7

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر الاسطورة Livehd7

يلا شوت الاتحاد والريان يسعى نادي الإتحاد السعودي لتجنب الخسارة المبكرة، والوقوع في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره، عندما يستضيف نادي الريان القطري اليوم، في مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونتابع معكم المشاهدة المباشرة للمباراة وقت انطلاقها، ونرصد لكم العديد من التقارير الهامة، التي تمكن الجميع من سهولة المتابعة، مباراة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ونتابع بطاقة المباراة وتصريحات المدربين.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر الاسطورة Livehd7

يلا شوت الاتحاد والريان عبر بث مباشر الاسطورة Livehd7، حيث يستضيف نادي الإتحاد السعودي نادي الريان القطري على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مباراة اليوم الإثنين 4-3-2019، المباراة الثانية في المجموعة B الثانية، على أن يتم لعب مباراة العودة في قطر، مباراة الذهاب اليوم سوف تكون بحضور جماهير كبير لمؤازرة نادي الإتحاد السعودي.

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بطاقة المباراة

مباراة الإتحاد السعودي والريان القطري

مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا

المباراة الثانية في المجموعة الثانية

استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

تحكيم مينورو توجو

تعليق عصام الشوالي وسمير اليعثوبي

توقيت المباراة الساعة 8:35 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 9:35 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل المباراة أيضًا قناة الكأس القطرية

تصريحات مدرب الريان

صرح المدير الفني لنادي الريان القطري التركي بولند أويجون، بأنه يرغب في تحقيق الفوز على نادي الإتحاد في عقر داره وسط جماهيره، ويسعى لخطف الفوز في مباراة الذهاب اليوم، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، والوصول للمركز الأول واحتلال صدارة المجموعة وذلك في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة اليوم، ونتابع معكم المزيد من التقارير.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والريان بث مباشر الاسطورة Livehd7

سجل نادي الأندية بدوري أبطال آسيا

نادي الإتحاد السعودي له سجل حافل في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز بتلك البطولة في نسختين من قبل، أول نسخة كانت في عام 2004، وفاز في العام التالي 2005، أي فاز بها عامين متتاليين، ثم حصل على الوصافة في تلك البطولة في عام 2009، أي فاز بالمركز الأول مرتين، وبالمركز الثاني مرة واحدة، بينما نادي الريان القطري، لم يفز بتلك البطولة من قبل، ولم يصل للوصافة، على الرغم من أن بعض الأندية القطرية فازت بالبطولة، ولكن نادي الريان لم يتوج بها.

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تصريحات اللاعبين بنادي الإتحاد

صرح اللاعب كارلوس فيلانويفا، صانع الألعاب في نادي الإتحاد، بأنه سعيد لعودة اللاعب سييرا لقائمة الفريق، وأنه سوف يمثل إضافة قوية في الفترة الحالية، وأن النادي سوف يسعى لتفادي الخسارة على ملعبه في مباراة الذهاب اليوم بالسعودية، وسوف يسعى الجميع لخطف الفوز واقتناص الثلاث نقاط من الخصم.

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نرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، حول توقعات المتابع، حول نتيجة مباراة كرة القدم اليوم، بين نادي الإتحاد ونادي الريان، ونسعى للوصول للمعرفة الكاملة، من خلال التغطية الإخبارية الهامة، حول مباريات دوري أبطال آسيا.

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