اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري بث مباشر اليوم 4-3-2019 في دوري ابطال اسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري بث مباشر اليوم 4-3-2019 في دوري ابطال اسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يقدم الخليج 365 مباشر خدمة البث الحي لمباراة الاتحاد والريان قبل انطلاق المباراة التي تبدأ في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يحل فريق الريان القطري ضيفا ثقيل على نظيره اتحاد جدة السعودي خلال المواجهة الأولى التي تجمع الثنائي على أرضية استاد مديتنة الملك عبد الله الرياضية ، ملعب الجوهرة، اليوم الاثنين 4-3-2019.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

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تعادل الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الأهلي في ديربي جدة بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، متأخراً بـ7 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 22 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

يدخل الريان هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد فريق الشحانية بثلاثية دون رد، في الجولة 18 من الدوري القطري، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السيلية صاحب المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر أربع مواجهات.

يوتيوب مشاهددة مباراة اتحاد جدة والريان القطري في دوري أبطال آسيا - يلا شوت بث مباشر الاتحاد والريان

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني في الحراسة لتعويض غياب الحارس الأساسي، وسيدفع بأحمد عسيري والصحفي في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدخل جمال باجندوح بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي بريجوفيتش وفيانويفا والمولد، أما الهجوم فسيقوده رومارينيو.