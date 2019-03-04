اونلاين | بث حي بدون تقطيع لمباراة النصر والوصل | الاسطورة بث مباشر | يلا شوت

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يلتقي فريقي النصر والوصل ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، دور المجموعات – الجولة الأولى ، حيث يحتل فريق النصر السعودي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة ، أما نادي الوصل الإماراتي في المركز العاشر بالدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة ، وسيكون اللقاء صعب جدا علي الطرفين..

بث مباشر مباراة النصر والوصل اليوم يلا شوت

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والوصل في تمام الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:20 بتوقيت القاهرة..

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نحن في الخليج 365 ، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النصر والوصل مباشر في لقاء اليوم الاثنين 4 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والوصل اليوم

وتنطلق المباراة بين النصر ومضيفه الوصل في تمام الساعة السادسة والثلث من مساء الإثنين المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة المنتظرة بين النصر والوصل عبر قناة “بي إن سبورت 3″، بتعليق صوتي للجزائري حفيظ دراجي.