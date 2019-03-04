اونلاين | دوري أبطال آسيا 2019.. بث مباشر مباراة الاتحاد والريان | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال آسيا 2019.. بث مباشر مباراة الاتحاد والريان | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق المواجهة بين فريقي الاتحاد والريان في تمام الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:35 بتوقيت القاهرة..

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والريان مباشر في لقاء اليوم الاثنين 4 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

تقدم «الخليج 365» بثا مباشرا لمباراة الاتحاد السعودي والريان القطري، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين 4 - 3 - 2019، الساعة 19.30 مساء.

تقام مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ويمكن مشاهدة المباراة التي على قنوات Bein Sports HD3، يقوم بالتعليق الصوتي المعلق التونسي عصام الشوالي.

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يذكر أن نادي الاتحاد السعودي يحتل المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة بالدوري السعودي، فيما يأتي فريق الريان القطري المركز الرابع في ترتيب فرق دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة.