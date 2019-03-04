رياضة | "الفار" يهدى سيدات الأزوري لقب كأس العالم لسلاح الشيش .. والمنتخب الأمريكى بطل الرجال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفار" يهدى سيدات الأزوري لقب كأس العالم لسلاح الشيش .. والمنتخب الأمريكى بطل الرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهدت تقنية الفيديو الفار لقب بطولة كأس العالم للفرق لسلاح الشيش الى سيدات ايطاليا الازورى على حساب سيدات الدب الروسي والتى اقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى استضافتها القاهرة .

وكانت النتيجة 37/37 بين المنتخبين الايطالى والامريكى وكانت هناك ضربة متبادلة بين لاعبتى الفريقين ليتم الاحتكام إلى تقنية الفيديو الفار لتحتسب النقطة لصالح الإيطاليات ليفزن 38 /37 ويطرن فى الهواء من الفرح لتحصل الروسيات على المركز الثانى فيما جاءت سيدات فرنسا بالترتيب الثالث. Advertisements

يذكر أن تقنية الفيديو الفار من الاساسيات فى لعبة السلاح حيث يتم الرجوع اليها لضبط الدقة فى بعض النقاط سواء للاحتساب أو الالغاء .

وفى منافسات الرجال فاز منتخب الكوماندوز الامريكى باللقب اثر التغلب فى المباراة النهائية على منتخب الديوك الفرنسية بينما جاء المنتخب الايطالى ثالثا .