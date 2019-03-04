رياضة | عاجل.. تعليق ناري من اللجنة الأوليمبية بعد قرار حفظ التحقيقات في بلاغ رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق ناري من اللجنة الأوليمبية بعد قرار حفظ التحقيقات في بلاغ رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية أن قرار النيابة اليوم بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس الزمالك بشأن الخطاب المرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما ثُبت أنه مزور.

وقال يحيي في تصريحات خاصة "اللجنة الأوليمبية تسير بالطريق الصحيح وندير الرياضة المصرية بشكل سليم".

وتابع "من يرى أن اللجنة الأوليمبية عليها أي خطأ أو مخالفة فعليه أن يتجه للقضاء ولا توجد مشكلة لدينا في الأمر".

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وأضاف "الرياضة المصرية في أيد أمينة بعد قرار النيابة اليوم والجميع علم بصحة موقفنا".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول قررت حفظ التحقيق في بلاغ قدمه رئيس نادي الزمالك للنيابة ذكر فيه أن خطابا متداولا منسوبا لرئيس اللجنة الأولمبية أرسله لرئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد يتضمن سبا وقذفا له.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الخطاب المتداول الذي ورد في بلاغ رئيس نادي الزمالك غير صحيح وتوقيع رئيس الأولمبية عليه غير صحيح فقررت حفظ التحقيق في البلاغ.