رياضة | تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، عدة قرارات خلال اجتماعها اليوم.

واتخذت اللجنة القرارات الآتية :

- تغريم نادي كفر الشيخ ألف جنيه لتوقف مباراته أمام بلدية المحلة بسبب الهتافات العدائية للجماهير تجاه الحكام، وإيقاف طلحة محمود المدير الفني لكفر الشيخ مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، وتوقيع ذات العقوبة على عبد المعطي أحمد مخطط أحمال فريق كفر الشيخ.

- إيقاف نبيل محمود المدير الفني لبلدية المحلة مباراة وتغريمه 250 جنيها للطرد لما بدر منه تجاه أحد لاعبي كفر الشيخ.

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- تغريم نادي بورتو السويس 250 جنيها لعدم مطابقة أرقام اللاعبين لسيستم الاتحاد، في مباراته أمام منتخب السويس.

- إيقاف رأفت العبد من الجهاز الفني لنادي أبي صقل مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام الشمس.

- إيقاف محمد مصطفى شحاتة لاعب مركز شباب ناصر ملوي مباراة للطرد لمنع هدف محقق، في مباراة فريقه أمام تليفونات بني سويف.

- إيقاف أيمن المزين المدير الفني لطنطا مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام الرجاء.

- إيقاف أبوالعينين شحاتة المدير الفني لتليفونات بني سويف مباراة وتغريمه ألف جنيه، لتصريحاته التي انتقد فيها الحكام، عقب مباراة فريقه أمام ديروط.