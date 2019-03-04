رياضة | المصري يفاوض محمود وادي لتجديد تعاقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفاوض محمود وادي لتجديد تعاقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جادة مع الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تمديد تعأقده بالفترة المقبلة.

وتأتي مفاوضات النادي مع اللاعب، بطلب من إيهاب جلال المدير الفني، من أجل رغبته في الحفاظ على قوامه الرئيسي طوال فترة توليه المسئولية الفنية.

وينتهي تعاقد وادي مع المصري، بنهاية الموسم المقبل، حيث تم التعاقد معه من النادي الأهلي الأردني، بعقد مدته موسمين، بالصيف الماضي.