رياضة | ريال مدريد يفقد نجمه في موقعة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفقد نجمه في موقعة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ريال مدريد الاستعدادات لما تبقى من موسمه، من أجل استضافة فريق أياكس الهولندي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء غدًا الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وسيفتقد الفريق الملكي قائده سيرجيو راموس الموقوف مباراتين أوروبيا، بالإضافة إلى اللاعب ماركوس يورينتي المصاب في فخذه.

وكان لاعب خط الوسط قد غاب خلال التدريب في فالديبيباس ظهر اليوم الاثنين، وهذا في التدريب الأخير قبل مباراة العودة من دور الـ16.

يذكر أن مباراة الذهاب بين أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني، قد انتهت بتفوق الأخير بهدفين لهدف.