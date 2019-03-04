رياضة | علي فرج : بطولة العالم لن تكون النهاية .. طموحى بلا حدود ونور هي ملهمتي الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي فرج : بطولة العالم لن تكون النهاية .. طموحى بلا حدود ونور هي ملهمتي الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بطل العالم للاسكواش والمصنف الاول عالميا لاعب منتخب مصر الوطنى ووادي دجلة المهندس على فرج خريج جامعة هارفارد الاميريكية ان تتويجه بلقب بطولة العالم ليست النهاية على الاطلاق .

وقال على فرج ان طموحه فى رياضة الاسكواش بلا حدود لأنه إذا كان الوصول للقمة صعب فالاصعب دائما هو الحفاظ عليها .

أشار قائلا "أطمح فى الحصول على لقب بطولة العالم اكبر عدد ممكن من المرات وهو ما يتطلب مني بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر فالمنافسة قوية وتزداد شراسة من بطولة الى اخرى خاصة من جانب ابناء بلدى لان مصر باتت صاحبة الزعامة فى الاسكواش العالمى ونحن جميعا كلاعبين نعمل على بقائها مصرية خالصة." Advertisements

وأوضح فرعون الاسكواش على فرج ان مشواره الحقيقى مع الاسكواش بدأ عندما كان يدرس الهندسة الميكانيكية فى جامعة هارفارد الاميريكية وانضمامه لفريق الجامعة كلاعب اساسي واحد نجومه ثم الانطلاق فى عالم المحترفين بعد الانتهاء من الدراسة اثر الحصول على الخبرات اللازمة كمحترف ومتفرغ للعبة .

قال ان التتويج بلقب بطولة العالم حقق له علامة السعادة الكاملة بتصدره التصنيف العالمى ولم يكن يشعر بها فعليا فى غياب هذا اللقب لان التصنيف يعتمد فى المقام الاساسى على حصد النقاط من جميع البطولات لذا كان ضروريا الحصول عل بطولة العالم .

اضاف قائلا ان زوجته نجمة الاسكواش ايضا ووصيف نفس البطولة فى منافسات السيدات نور الطيب هى ملهمته الأولى ودعمها ومساندتها الدائمة سر تألقه.. فرغم انشغالها بمبارياتها الا انها تضعه دائما فى اولوية اهتماماتها سواء بتوفير الراحة والهدوء والتركيز او التحفيز لتحقيق المزيد من الانتصارات البيضاء وبالفعل فى خمس مباريات لم يخسر سوى شوطين فقط.