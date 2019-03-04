رياضة | بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة فريق الإسماعيلى إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من الجزائر، بعد الهزيمة من فريق شباب قسطنطينية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.