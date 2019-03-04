رياضة | بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت منذ قليل بعثة فريق الإسماعيلى إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من الجزائر، بعد الهزيمة من فريق شباب قسطنطينية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تغادر البعثة مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.