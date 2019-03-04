رياضة | الاتحاد الأوروبي يعلن حكم العودة لباريس واليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن حكم العودة لباريس واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم السلوفيني دامر سكومينا حكمًا للقاء العودة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدور ال16 لدوري الأبطال.

الحكم رفض هدف من الVAR في لقاء الذهاب بدور ال16 بين أياكس الهولندي وريال مدريد الإسباني، ولم يسبق له وأن أدار لقاء لباريس سان جيرمان بأوروبا.

السلوفيني أدار نهائي الدوري الأوروبي 2017 الذي جمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي، وفاز اليونايتد بهدفين دون رد.

يذكر أن آخر مباراة أدارها لأندية فرنسية كانت بين موناكو الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني بدور ال8 ببطولة 2017، فاز حينها موناكو بثلاثية مقابل هدف وتأهل لنصف نهائي البطول.