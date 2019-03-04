رياضة | عاجل.. حفظ التحقيق في بلاغ رئيس الزمالك ضد اللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حفظ التحقيق في بلاغ رئيس الزمالك ضد اللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول حفظ التحقيق في بلاغ قدمه رئيس نادي الزمالك للنيابة ذكر فيه أن خطابا متداولا منسوبا لرئيس اللجنة الأولمبية أرسله لرئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد يتضمن سبا وقذفا له.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الخطاب المتداول الذي ورد في بلاغ رئيس نادي الزمالك غير صحيح وتوقيع رئيس الأولمبية عليه غير صحيح فقررت حفظ التحقيق في البلاغ.‬