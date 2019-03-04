رياضة | إنبي يرفض معاقبة لاعبيه بعد السقوط أمام وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يرفض معاقبة لاعبيه بعد السقوط أمام وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، فرض أي خصومات مالية أو عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الهزيمة أمام وادي دجلة، بالدوري العام.

وفضل مجلس الإدارة عدم التراجع عن قرارته السابقة، وتمسك برصد مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز وتجميع أكبر عدد من النقاط اللقاءات المقبلة، لإنقاذ الفريق من الهبوط.

كما أعلن مجلس الإدارة تجديد الثقة في علي ماهر المدير الفني، رغم هبوط المستوى الفني، وتذيل جدول مسابقة الدوري الممتاز.

كان إنبي، تعرض لهزيمة أمام وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.