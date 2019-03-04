رياضة | مجدى عبد العاطى يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدى عبد العاطى يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى اسوان بأن ما اثير خلال الساعات الأخيره بشأن خصم 6 نقاط من فريقه أمر غير حقيقي.

وقال عبد العاطى المدير الفنى في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" : بأن مدير الكره لنادي بني سويف أطلق إشاعات من أجل التمسك بأمال المنافسة مع أسوان، وهو أمر غير حقيقي لإقترابنا من حسم الصعود خلال الجولات القادمة.

كما أكد عدم اهتمام الجهاز الفني واللاعبين، بما أثير خلال الفترة الأخيرة من جانب نادي بني سويف بشأن زعزعة الإستقرار بسبب الإقتراب من الصعود للدوري الممتاز.

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وأضاف أن فرص أسوان أكبر لفارق النقاط، وأنة قام بغلق صفحة لقاء التحرير، وجاري الاعداد للقاء المقبل أمام تليفونات بني سويف، ولا ننتظر هدايا او خصم نقاط او مجاملات من اى فريق.

وكان وائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف، أشار أن هناك مشكلة قائمة بين أسوان، وأحد الأندية الأفريقية بخصوص أحد اللاعبين، الذي كان محترفا في صفوفه من قبل، وإذ لم يتم حلها سيتعرض المنافس لخصم 6 نقاط من رصيده، وهو ما نفاه المدير الفني للفريق الأسوانى.

ويحتل أسوان صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى برصيد 47 نقطة، فيما يحتل بني سويف وصافة المجموعة برصيد 39 نقطة.