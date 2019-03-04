رياضة | مدير فني الحرية: طوينا صفحة بدواى وبدأت الاستعداد لدكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير فني الحرية: طوينا صفحة بدواى وبدأت الاستعداد لدكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد سليمان المدير الفنى لفريق الحرية بمطروح عن سعادته بالفوز الأول الذى حققه الفريق بدورة الترقى على حساب ضيفه شبان بدواى بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أن الجهاز الفنى قد بدأ بالفعل الإستعداد والتفكير فى المباراة الهامة المقبلة أمام دكرنس بالجولة الثانية بدورى الترقى على ملعب دكرنس السبت المقبل وأنه سيطالب اللاعبين بالتركيز فقط فى المباراة المقبلة دون النظر أو المبالغة في الفرحة بالفوز الأول الذي حققه فريقه بالجولة الأولى .

وصرح سليمان بأن الحرية تلقى هدفا مبكرا أمام بدواى مشكوك فى صحته بداعى تسلل مهاجم بدواى حسب رؤيتة ولكن اللاعبين تداركوا الهدف سريعا ومن ثم تقدمنا فى النتيجة مع بداية الشوط الثانى .

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وأشار أن فريق بدواى فريق جيد وأدى مباراة جيدة ولكن الفرص الأخطر والأكثر كانت من نصيب فريقه طوال شوطى المباراة وبالتأكيد جميع المباريات ستكون قوية نظرا لقوة فرق الترقى ورغبتها فى حصد بطاقة التأهل .

ويعود الفريق لتدريباته اليومية اليوم الإثنين بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين أمس الأحد .

جدير بالذكر أن الحرية يحتل صدارة المجموعة الثالثة بالترقى عقب نهاية الجولة الأولى بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على شبان بدواى وتعادل بيلا ودكرنس إيجابيا بهدف لمثله ضمن منافسات ذات المجموعة .