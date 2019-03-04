رياضة | دكرنس يواصل تدريباته استعدادا لمباراة الحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل تدريباته استعدادا لمباراة الحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق دكرنس تدريباته الجماعية، استعداداً للجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني.

وأعرب مصطفي مرعى المدير الفنى لدكرنس عن إستياؤه لضياع فوز كان فى المتناول فى الثوانى الأخيرة أمام فريق بيلا فى أولى مباريات الترقى فى المباراة التى أقيمت بملعب بيلا والتى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وأضاف أن فريقه كان قريبا من تحقيق فوز غالي وثمين لولا خطأ بدون داعى قبل ثواني من نهاية المباراة وأنه راضى عن أداء لاعبيه على مدار شوطى المباراة إجمالا وأن الجهاز الفنى سيعمل على تدارك بعض الملاحظات خلال تدريبات الفريق قبل مباراة الحرية .

Advertisements

كما أكد أن البداية بالحصول على نقطة خارج الديار وتحديدا أمام فريق من أقوى المنافسين بالمجموعة وهو فريق بيلا العنيد يعتبر نتيجة إيجابية فى إنطلاقة الفريق بدورة الترقى .

وإجتمع المدير الفنى بلاعبيه وحثهم على نسيان مباراة بيلا والتركيز من أجل حصد نقاط مباراة الحرية الهامة السبت المقبل على ملعب دكرنس .

جدير بالذكر أن دكرنس يحتل المركز الثانى بالمجموعة بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام بيلا بينما يحتل الحرية صدارة المجموعة بثلاث نقاط عقب فوزه على شبان بدواى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى .

ومن المقرر أن يلتقي دكرنس مع الحرية في الجولة الثانية عصر السبت المقبل.