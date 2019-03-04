رياضة | تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 14 مارس الجاري لمباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.

وطلب مجلس الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون، والتى كان محددا لها يوم 13 من الشهر الجارى، لتقرر لجنة المسابقات تأجيلها 24 ساعة.

جاء ذلك لارتباط الزمالك بمواجهتي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري يومى 10 و17 من الشهر ذاته في الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري العام.

وبات محمود حمدي الونش مدافع الزمالك اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن الأبيض أمام الأهلي في قمة الدوري المصري في حالة حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة المقاولون العرب.

وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك إن محمود حمدي الونش هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقتين صفراوتين، وفي حالة حصوله على البطاقة الثالثة سيتعرض للإيقاف في لقاء القمة بعد القادم.

ونفى المصدر حصول تعرض طارق حامد فرجاني ساسي وحمدي النقاز للإيقاف أمام الأهلي في حالة حصولهم على بطاقة صفراء في لقاء المقاولون القادم.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 30 مارس الجاري على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر للدوري العام.