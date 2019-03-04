رياضة | تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 14 مارس الجاري لمباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.
وطلب مجلس الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون، والتى كان محددا لها يوم 13 من الشهر الجارى، لتقرر لجنة المسابقات تأجيلها 24 ساعة.
جاء ذلك لارتباط الزمالك بمواجهتي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري يومى 10 و17 من الشهر ذاته في الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.
يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري العام.
وبات محمود حمدي الونش مدافع الزمالك اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن الأبيض أمام الأهلي في قمة الدوري المصري في حالة حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة المقاولون العرب.
وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك إن محمود حمدي الونش هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقتين صفراوتين، وفي حالة حصوله على البطاقة الثالثة سيتعرض للإيقاف في لقاء القمة بعد القادم.
ونفى المصدر حصول تعرض طارق حامد فرجاني ساسي وحمدي النقاز للإيقاف أمام الأهلي في حالة حصولهم على بطاقة صفراء في لقاء المقاولون القادم.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 30 مارس الجاري على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر للدوري العام.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.
أغلى 5 مدربين في الدوري المصري
ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.
1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.
2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.
3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.
4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.
5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.