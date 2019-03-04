انت الان تتابع «ادعم محمد صلاح»..الجماهير تتضامن مع اللاعب في أزمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

محمد صلاح

دشنت مجموعة من محبي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين هاشتاجا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر «#ادعم_محمد_صلاح».. لدعم الفرعون المصري بعد ظهوره السيئ وإهداره فرصتين محققتين في مباراة أمس أمام إيفرتون التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب استاد جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، حيث أظهر عدد من الصحف الإنجليزية اليوم أن صلاح يعانى من فقدان كبير في الثقة بالنفس، وأظهر العديد من علامات التوتر خلال المباراة.

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وجاءت تعليقات الدعم لصلاح، عبر الهاشتاج: «ولا يهمك يا صلاح إحنا جنبك وفي ظهرك، وماحدش يقدر ينسى إنك أكتر واحد فرحتنا»، وكتب آخر: «ستظل صاحب السعادة، ودايما راسم الفرحة على وجوهنا جميعًا». وعلق آخر: «لو كل العالم وقف ضدك إحنا وراك وفي ظهرك كمل يا فخر كل مصري». ولكن