بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الفوز على بيترو أتلتيكو

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تحرير:أحمد ثروت ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
الزمالك
عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمة من أنجولا، بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على نظيره بترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء أمس الأحد، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف جورماهيا صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.
ويلتقى الفريق الأبيض يوم الأحد المقبل بفريق جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد
ويلتقى الفريق الأبيض يوم الأحد المقبل بفريق جورماهيا الكيني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني.
وحرص جروس على متابعة اللاعبين المستبعدين من رحلة أنجولا عقب عودته، وتابع السويسري كلا من محمد إبراهيم، ومحمد عنتر، ومحمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد رباعي الفريق الكروي من خلال تقارير أيمن عبد العزيز، مدرب الفريق، للوقوف على حالاتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة المقبلة أمام جورماهيا الكيني.
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