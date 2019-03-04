انت الان تتابع ثورة الأهلي تتحدى بتروجت «المنتشي» في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق بتروجت، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقود المباراة تحكيميًا أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، ومحمد عادل ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا، حيث يأمل لاعبو الأهلي في مواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويسعى الفريق للحفاظ على اللقب وتقليل عدد النقاط مع الزمالك المتصدر بفارق أربع نقاط، علما بأن الفريقين لم يتواجها في الدور الأول. ويخوض الأهلي مباراته وهو محتل المركز الثالث في سلم ترتيب البطولة المحلية برصيد 48 نقطة حصدهم من 15 انتصار و3 تعادلات، بينما نال 3 هزائم، سجل لاعبوه 34 هدفًا بينما استقبلت

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