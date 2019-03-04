انت الان تتابع كلوب عن حظوظ ليفربول: لا داعي للذعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن عدم شعوره بالقلق إزاء حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد التعادل سلبيًا أمس أمام إيفرتون، وفقدان الصدارة بفارق نقطة واحدة لصالح حامل اللقب مانشستر سيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "الطريقة الوحيدة من أجل الفوز بشيء ما، هو التمتع بالهدوء، تنتقد ولكن تتمتع بالثقة وتؤمن بحظوظك حتى النهاية، وبدوري أؤمن بفرصنا بنسبة 100%، نحن في بداية مارس، من يهتم؟ الأمر الجيد أننا لا نزال في المعركة، فهذه أنباء سارة ونحن مستعدون بصورة جيدة".
وأضاف كلوب: "نحن لا نلعب بلايستيشن، هل تظنون بأننا لم نغامر؟ هذا سؤال محبط للغاية، لا يزال أمامنا 9 مباريات حتى النهاية، ولم نفقد أعصابنا مثلكم، فلا توجد لحظة تلقي خلالها بكل شيء، الدوري الإنجليزي لا يلعب هكذا". وتابع: "نحن نغامر بشتى الطرق، ولكن لا يمكننا المغامرة بأكثر من نسبة 100%، لا أشعر بأن هناك
وتابع: "نحن نغامر بشتى الطرق، ولكن لا يمكننا المغامرة بأكثر من نسبة 100%، لا أشعر بأن هناك نصيحة ما يجب أن أقولها للاعبين، فهم يعرفون كل شيء، كما أنهم ليسوا أطفالا".
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعد مرور 29 جولة، ويوجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، واستعاد السيتي الصدارة بفضل فوزه في الجولة الماضية بهدف نظيف على حساب بورنموث.
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