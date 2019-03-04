انت الان تتابع فان ديك يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

فاز المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بفضل العروض المميزة التي قدمها مع الريدز خلال ذلك الشهر، ومساعدته لليفر على الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، إلى جانب تسجيل هدفين في فوز ليفربول الكاسح على واتفورد بخماسية نظيفة على ملعب الأنفيلد في الجولة قبل الماضية، ليتوج بالتالي فان ديك بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، وذلك بعدما فاز بها في شهر نوفمبر الماضي، ليواصل بالتالي عروضه الدفاعية المميزة هذا الموسم.

وتفوق فان ديك على ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وإيمريك لابورتي ورحيم سترلينج، إلى جانب متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا ولاعب بيرنلي أشلي بارنيس. وكي يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 1990، سيحتاج الريدز بشدة إلى أن يحافظ فان ديك على هذا المستوى في المباريات

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