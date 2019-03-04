اخبار الرياضه

آلام ميسي تثير القلق في برشلونة والأرجنتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع آلام تثير القلق في والأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

لا يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اللاعبين الذين يدعون الإصابة، وهو الأمر الذي يثير قلق إدارة برشلونة ومنتخب الأرجنتين في الوقت الحالي، بعدما سقط على أرضية الملعب يعاني من الألم في الكثير من المرات، خلال الكلاسيكو الأخير الذي حسمه البرسا لصالحه بهدف نظيف على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت الماضي في ، ويعاني ميسي من عدم الراحة في الفخذ، وهي المنطقة التي سببت له الكثير من المشكلات طوال مسيرته الاحترافية وبخاصة العام الماضي، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Advertisements

وعلى الرغم من عدم إخفاء ميسي لشعوره بالألم في الكلاسيكو الأخير، فإن ذلك لم يمنعه من إكمال المباراة، مكتفيًا بتمرير الكرة إلى زملائه، مع إيجاده صعوبة في الجري لتسلم الكرة في الثلث الأخير من الملعب من قبل عثمان ديمبلي ولويس سواريز. ولم يعلق الجهاز الفني لبرشلونة على هذا الأمر، إلا أنه من المنتظر غيابه

وعلى الرغم من عدم إخفاء ميسي لشعوره بالألم في الكلاسيكو الأخير، فإن ذلك لم يمنعه من إكمال المباراة، مكتفيًا بتمرير الكرة إلى زملائه، مع إيجاده صعوبة في الجري لتسلم الكرة في الثلث الأخير من الملعب من قبل عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

ولم يعلق الجهاز الفني لبرشلونة على هذا الأمر، إلا أنه من المنتظر غيابه عن مباراة رايو فاليكانو المقبلة في الدوري الإسباني، كي يكون جاهزا بدنيا بنسبة 100% في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، سيعلن يوم 7 مارس عن قائمة الفريق التي ستواجه فنزويلا والمغرب وديا يومي 22 و26 مارس الجاري على الترتيب، ومن المنتظر أن يتم استدعاء ميسي للمرة الأولى منذ كأس العالم الصيف الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلام ميسي تثير القلق في برشلونة والأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا