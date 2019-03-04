انت الان تتابع آلام ميسي تثير القلق في برشلونة والأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

لا يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اللاعبين الذين يدعون الإصابة، وهو الأمر الذي يثير قلق إدارة برشلونة ومنتخب الأرجنتين في الوقت الحالي، بعدما سقط على أرضية الملعب يعاني من الألم في الكثير من المرات، خلال الكلاسيكو الأخير الذي حسمه البرسا لصالحه بهدف نظيف على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، ويعاني ميسي من عدم الراحة في الفخذ، وهي المنطقة التي سببت له الكثير من المشكلات طوال مسيرته الاحترافية وبخاصة العام الماضي، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وعلى الرغم من عدم إخفاء ميسي لشعوره بالألم في الكلاسيكو الأخير، فإن ذلك لم يمنعه من إكمال المباراة، مكتفيًا بتمرير الكرة إلى زملائه، مع إيجاده صعوبة في الجري لتسلم الكرة في الثلث الأخير من الملعب من قبل عثمان ديمبلي ولويس سواريز. ولم يعلق الجهاز الفني لبرشلونة على هذا الأمر، إلا أنه من المنتظر غيابه