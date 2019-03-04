الامارات | الوحدة يخسر أمام لوكوموتيف بهدفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يخسر أمام لوكوموتيف بهدفين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل الوحدة في فك "عقدته " مع الأندية الأوزباكية ، وخسر بهدفين دون رد أمام لوكوموتيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأخير في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .
انتهى الشوط الأول بتقدم مبكر لفريق لوكوموتيف بهدف في الدقيقة الخامسة ، أحرزه تيمور عبد الخالق بضربة رأس إثر ضربة ركنية ، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام خوجاييف الهدف الثاني في الدقيقة 93 من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة.
بهذه النتيجة حصل فريق لوكوموتيف على أول ثلاث نقاط ، وتصدر الترتيب فرق المجموعة مؤقتا ، وخرج الوحدة بلا رصيد من النقاط.
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