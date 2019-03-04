الامارات | مدرب العين يريد 11 محارباً في الملعب أمام الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يريد 11 محارباً في الملعب أمام الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الإسباني، خوان كارلوس غاريدو إنه سيدفع في مباراة الغد أمام فريق الهلال السعودي بالتشكيلة التي يرى بأنها ستتكمن من تحقيق الفوز في المواجهة وأنه يريد 11 لاعباً محارباً في أرضية الملعب، لافتاً إلى أن معرفة مدرب منافسه، الكرواتي زوران ماميتش بمستوى جميع لاعبي "الزعيم" لا يشكل مصدر قلق بالنسبة له.

ويستقبل فريق العين ضيفه الهلال في الساعة السابعة والثلث من مساء يوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم "الأثنين" أن جميع لاعبي الفريق يدركون أهمية تحقيق الفوز لقاء اليوم خصوصاً في مواجهة منافس كبير بحجم الهلال، وقال: "تحدثت مع اللاعبين واخبرتهم بأنني أريد 11 محارب في الملعب، نصحت اللاعبين بأن الروح القتالية يجب أن تسود في أداء الفريق لأننا ربما لا نكون في أفضل حالاتنا ولكن الروح القتالية ستساعد في تحسن الأداء".

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وتحسر المدرب الاسباني عن غياب لاعب الفريق، البرازيلي كايو لوكاس عن اللقاء بداعي الإيقاف، وقال: "بالتأكيد هو لاعب مهم ومميز في تشكيلة فريقي ولكن لدينا لاعبون اخرون في التشكيلة سنعتمد عليهم، الجميع في أرضية الملعب يجب ان يقدم الأداء القوي الذي يساعد الفريق في الفوز في اللقاء ووضع النقاط الثلاث كاملة في رصيدنا".

وأثنى خوان كارلوس غاريدو على اختيار لاعب المحور المالي، تونغو حامد دومبيا في القائمة الآسيوية بديلاً لصناع الألعاب البرتغالي روبين روبيرو، وقال: "دومبيا لاعب صاحب أمكانيات عالية، سأدفع به في المباراة، هو لاعب جاهز وقد ظل يشارك في التدريبات بصورة متواصلة وأظهر أداء جيد في مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية".