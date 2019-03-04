الامارات | ريال مدريد يستقر على رحيل غاريث بيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستقر على رحيل غاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الويلزي غاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة في ريال مدريد، إذ أن "الميرنغي" مستعد أكثر من أي وقت مضى للتضحية باللاعب الويلزي، من أجل الحصول على خدمات نجم يتألق منذ سنوات برفقة فريق توتنهام الإنجليزي.

وأورد موقع "لو 10 سبورت" الإلكتروني أن ريال مدريد سيضحي بغاريث بيل، من أجل الظفر بخدمات نجم توتنهام كريستيان إيريكسن.

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وأوضح الموقع الفرنسي أن "الميرنغي"، سيعرض غاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ 58 مليون يورو على إدارة توتنهام، من أجل اقناعها بالتخلي عن إيريكسن.

وأردف أن نجم "السبيرز" يعد من أهداف ريال مدريد الأساسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر كريستيان إيريكسن (27 عاماً)، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية العملاقة على غرار برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، حيث أثبت متوسط ميدان توتنهام علو كعبه بفضل مهارته الكبيرة وقدرته على تغيير مجريات المباريات.