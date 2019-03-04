شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لجنة المسابقات تعلن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري، لمدة 24 ساعة، لتقام الخميس 14 مارس الجاري.

وكان الزمالك تقدم بطلب التأجيل إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في ظل ارتباط الفريق بمباريات الجولة الخامسة والسادسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لاسيما في ظل ترحيب إدارة المقاولون بالتأجيل.