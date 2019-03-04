شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة مالاوي الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، في الرابعة عصر اليوم الاثنين، معسكره المفتوح، استعدادا للقاء مالاوي الودي، الجمعة المقبل، ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للدورة الأوليمبية (طوكيو 2020)، حيث يخوض تدريبه اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، على خضوع جميع اللاعبين المختارين للمعسكر لكشف طبي بمعرفة الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور أيمن زين، لتحديد جاهزية جميع عناصر الفريق.
ومن المقرر أن يعقد شوقي غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحديد أهداف المرحلة الحالية من الإعداد والأهداف المطلوب تحقيقها خلال لقاء مالاوي باعتباره «بروفة» جادة قبل السفر منتصف الشهر الحالي، إلى إسبانيا للدخول في معسكر هناك تتخلله مبارتان وديتان أمام منتخبي أمريكا وهولندا يومي 22 و26 مارس الحالي.
فيما أكد الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب الأوليمبي، على وصول بعثة منتخب مالاوي وأداء مرانها، اليوم، استعدادا للقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة مالاوي الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.