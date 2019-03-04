شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل مباراة المقاولون.. ولجنة المسابقات ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل بعثة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بعد الفوز الثمين والمستحق الذي حققه الفريق على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي على أثرها حصل الفريق على قبلة الحياة وأنعش آماله في التأهل لدور ربع النهائي شريطة الفوز في مباراتي جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري، أو اقتناص 4 نقاط من المباراتين على الأقل.

وطالب مجلس إدارة الزمالك اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بضرورة تأجيل مباراة المقاولون العرب في الدوري، نظرا للموقف الصعب للفريق في البطولة الأفريقية، لاسيما أن توقيت مواجهة ذئاب الجبل بين مباراتين مصيريتين يلزم لجنة المسابقات بتأجيلها، أسوة بما حدث مع الأهلي بتأجيل 9 مباريات لنفس السبب.

وتقدمت إدارة النادي بطلب التأجيل إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في ظل ترحيب إدارة المقاولون بالتأجيل، إلا أن رئيس اللجنة ألمح بصعوبة التأجيل وعرض تأجيلها 24 ساعة فقط لتقام الخميس 14 مارس، بدلا من الأربعاء.