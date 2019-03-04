شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الدولي الهولندي فيرجيل، فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «بريميرليج» عن شهر فبراير الماضي.
تفوق قائد المنتخب الهولندي على الثلاثي سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج ولابورت من مانشستر سيتي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، ولاعب بيرنلي بارنيس.
استطاع نجم دفاع ليفربول أن يتألق خلال شهر فبراير مع النادي الإنجليزي، وخاض 4 مباريات وسجل هدفين للريدز في مرمى واتفورد.
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