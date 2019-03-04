فريق المهرة يفوز على نظيره التونسي في افتتاح بطولة الفرق العربية للشطرنج

بثلاث نقاط مقابل نقطة، فاز فريق محافظة المهرة على نظيره تونس التونسي في مفتتح بطولة الفرق العربية للشطرنج المقامة في تونس .

وتشارك في هذه البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة وتستمر حتى الثامن من مارس الجاري ١٢ فريقا يمثلون عشر دول عربية .

وفي الجولة الاولى حقق اللاعب الدولي بشير القديمي الفوز في الطاولة الاولي وتعادل زميليه زندان الزنداني ويحيى فرج في الطاولتين الثانية والثالثة فيما فاز صالح العقربي في الطاولة الرابعة.

ويضم الفريق اليمني لاعبا خامسا احتياطيا هو لاعب محافظة المهرة صالح سلمان.