شكرا لقرائتكم نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 48 دقيقة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 4 مارس 2019 / 17:08

ساو باولو - أ ف ب - ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا الباب مفتوحا أمام إمكانية الانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.



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ويتعافى أغلى لاعب في العالم حاليا من إصابة في قدمه تعرض لها في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي وارتبط بالعودة إلى الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان من الغريم التقليدي برشلونة في عام 2017.

وقال نيمار (27 عاما) في حديث مطول لقناة «غلوبو» البرازيلية تم تسجيله في باريس بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام في مسيرته الاحترافية: «في المستقبل كل شيء ممكن».

وأضاف: «أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد، أهدؤوا. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان (اللعب) لبرشلونة. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه».

وتابع: «ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدا في باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شيء ممكن».