شكرا لقرائتكم التاريخ ينحاز للاتحاد أمام الفرق القطرية بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 4 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 21:47

يستضيف فريق الاتحاد فريق الريان القطري على ملعب الجوهرة المشعة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.



ولأول مرة يلتقي الاتحاد فريق الريان القطري في دوري الأبطال.

ويميل التاريخ إلى الاتحاد في مواجهاته أمام الفرق القطرية، التي واجهها في 6 مناسبات حقق العلامة الكاملة في 5 مباريات مقابل هزيمة واحدة فقط.

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وسجل لاعبو الاتحاد 19 هدفاً في مرمى الفرق القطرية بينما استقبل مرماه 7 أهداف.

أما الريان القطري، فواجه الأندية السعودية في 10 مناسبات بدوري الأبطال بواقع 6 مواجهات أمام الهلال و 4 لقاءات مع الشباب.

و سقط الريان في فخ الهزيمة أمام الفرق السعودية 7 مرات، مقابل تعادلين، وفوز وحيد.