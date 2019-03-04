شكرا لقرائتكم مفاجأة.. مكافآت 25 مباراة لدجلة أقل من مكافأة انتصار الزمالك الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو وادى دجلة، على مكافآت 25 مباراة فى الدورى الممتاز وقيمتها 42 ألف جنيه منذ بداية الموسم الحالى حتى مباراة النجوم فى الجولة الـ24 بالدورى، التى فاز فيها الفريق الدجلاوى بهدفين مقابل هدف، وجاءت المكافأة بعد الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى خمسة والخسارة فى 13 مباراة.

وقام لاعبو وادى دجلة بتجميع 4 آلاف جنيه من كل لاعب، وذلك من أجل ذبح عجل بجانب تخصيص جزءً من المكافآت للمستبعدين من المشاركة، ليكون المبلغ الذى حصل عليه اللاعبون بعد 24 مباراة هو 36 ألف جنيه ثم نجح الفريق الدجلاوى فى الفوز على إنبى مؤخرًا فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز، ليتم رفع مكافأة الفوز إلى 6 آلاف جنيه فى المباراة ليصبح مجموع ما تقاضاه لاعبى وادى دجلة فى 25 مباراة هو 42 ألف جنيه.

وكان الزمالك قد صرف مكافأة استثنائية قيمتها 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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