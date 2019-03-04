شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الأهلى تحت قيادة أمين عمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، مباراة الأهلى وبتروجت، التى ستقام على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الـ26 من منافسات الدورى العام، إلى الحكم أمين عمر.

ينشر "الخليج 365" مسيرة أمين عمر مع الأهلى..

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خاض الأهلى 8 مباريات تحت إدارة أمين عمر، وحقق الأحمر الفوز فى 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر فى مباراتين، وقام باحتساب 3 ركلات جزاء وحالة طرد وحيدة كانت من نصيب صالح جمعة خلال مباراة المقاصة الموسم الماضى.

وكانت أول مباراة تحت قيادة عمر للأهلى موسم 2014 / 2015 وتحديدا أمام النصر، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن عمر أدار 13 مباراة فى مسابقة الدورى الحالية، وأشهر 39 بطاقة صفراء وحالتى طرد، واحتسب 4 ضربات جزاء آخرها فى مباراة المصرى والنجوم.