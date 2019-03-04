شكرا لقرائتكم ثلاثى بيراميدز فى منتخبى بيرو وسوريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو بيراميدز خطابات رسمية من اتحادى بيرو وسوريا، لاستدعاء ثلاثى الفريق بينافينتى لاعب المنتخب البيروفى وثنائى منتخب سوريا عمر الميدانى وعمر خربين.

ويحصل بيراميدز فى الوقت الحالى على إجازة لمدة 8 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة بتروجت، المقرر إقامتها يوم 31 مارس الجارى ببطولة الدورى العام.

ومن المقرر أن يعود الطاقم المعاون للأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى للفريق من أسبانيا بعد غد الخميس، بعد قضائه فترة معايشة فى عدده أندية أسبانية على رأسها ريال مدريد.