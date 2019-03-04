الوحدة الإماراتى يسقط أمام لوكوموتيف الأوزبكى بثنائية نظيفة...

جدة - عمرو شويل خسر الوحدة الإماراتى أمام لوكوموتيف الأوزبكى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وسجل هدفى لوكوموتيف الأوزبكى، تيمورخوجا، أسلوم توختاجاييف فى الدقيقتين 5 و93 من عمر المباراة.

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هذا الفوز منح لوكوموتيف الأوزبكى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الوحدة الإماراتى المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

ويلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم، اتحاد جدة السعودى مع الريان القطرى بملعب "الجوهرة" ضمن منافسات الجولة ذاتها.