شكرا لقرائتكم تأحيل مباراة الزمالك والمقاولون 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تحديد 14 من شهر مارس الجارى والموافق يوم الخميس بعد المقبلموعداً لمباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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طلب مجلس إدارة الزمالك، تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون التى كان محدد لها يوم 13 من الشهر الجارى لتقوم لجنة المسابقات بتأجيلها 24 ساعة بعد التواصل مع مسئولى النادى الأبيض، وذلك بسبب ارتباط النادى الأبيض بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 من الشهر ذاته فى مباراتى حسم المصير للفريق بالكونفدرالية فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

من المقرر أن يسافر الزمالك مباشرة إلى الجزائر عقب الانتهاء من مباراة المقاولون العرب، يوم 14 من شهر مارس الجارى حيث أوضح مصدر مطلع بالنادى الأبيض إنه تم إخطار مسئولى قلعة ميت عقبة بالتأجيل لمدة 24 ساعة.