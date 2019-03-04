شكرا لقرائتكم متى يعود كهربا لتدريبات الزمالك الجماعية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس موعد عودة محمود كهربا جناح الفريق الأبيض للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الإدارة عقب واقعة البصق على الجماهير البيضاء بعد استبداله فى مباراة بترو أتلتيكو الأولى على استاد برج العرب.

وينتظم محمود كهربا فى تدريبات الزمالك الجماعية، بدءا من الأربعاء المقبل بعد عودة الفارس الأبيض لاستئناف التدريبات عقب الراحة السلبية، التى منحها جروس للاعبين عقب الفوز الغالى على بترو أتلتيكو وتجديد آمال الصعود إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية.

وكانت إدارة الزمالك قد رفعت الإيقاف عن كهربا عقب التحقيق مع اللاعب وتقبل الاعتذار إلى تقدم به عن واقعة البصق، بعد تأكيده على أنه تعرض لضغوط بسبب قيام الجماهير بسب والدته.

ومن المنتظر أن يكون كهربا جاهزًا للمشاركة فى المباريات القادمة بدءًا من مباراة جورماهيا الكينى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات للكونفيدرالية، بناء على رؤية الجهاز الفنى بقيادة جروس.