رسميا.. فان ديك أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى فى فبراير...

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جدة - عمرو شويل حصد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير الماضى. وتفوق قائد منتخب هولندا على ثلاثى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو وإيميريك لابورتى ورحيم ستيرلينج، بالإضافة إلى لاعب بيرنلى أشلى بارنز ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا. ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة. Advertisements جدير بالذكر أن فيرجيل فان ديك شارك فى تعادل ليفربول سلبيًا مع إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

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