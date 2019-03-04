شكرا لقرائتكم رئيس فيفا فى سلطنة عُمان لتفعيل التعاون الرياضى العربى والدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولى لدولة سلطنة عمان والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه، جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". تم خلال المقابلة بحث واستعراض مجالات التعاون وسبل تعزيزها فى المجال الرياضى بين الجهات المعنية فى السلطنة، والاتحاد الدولى. حضر المقابلة الشيخ سعد بن محمد المرضوف وزير الشؤون الرياضية، والشيخ سالم بن سعيد الوهيبى رئيس الاتحاد العُمانى لكرة القدم . كما اجتمع وزير الشؤون الرياضية مع جيانى إنفانتينو والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية، واستعرض الجانبان آليات تطوير التعاون المشترك، على ضوء برامج الاتحاد، لتفعيل أطر الشراكة العربية والدولية فى ملاعب كرة القدم.

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