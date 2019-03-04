شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس معسكر الأهلى قبل مواجهة بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد معسكر الأهلى قبل مواجهة بتروجت، المقرر اقامتها الليلة، العديد من الكواليس خلال تواجد الفريق الأحمر فى فندق الإقامة، ويواجه الأهلى بتروجت مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت فى الجولة 26 من منافسات الدورى الممتاز، ومن أبرز تلك الكواليس.

وليد أزارو يخطف الأضواء فى ظهوره الأول بعد العودة من الإصابة

يسجل وليد أزارو الحضور الأول فى قائمة الأهلى خلال مواجهة بتروجت بعد عودته من الإصابة، وحرص عدد من جماهير الأهلى المتواجدة فى فندق الإقامة على التقاط الصور التذكارية مع الدولى المغربي، وتواجد عدد من المغاربة فى الفندق، ليحرصوا على تبادل الحديث مع أزارو للاطمئنان على حالته، والتقطوا الصور التذكارية معه.

لاسارتى يرفض التصوير لانشغاله بالتحضير للمباراة

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رفض الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى التصوير نظرًا لانشغاله بالتحضير لمواجهة بتروجت الليلة، وعقد لاسارتى جلسة مطولة مع جهازه المعاون بعد وجبة الغذاء ، وذلك للحديث عن خطة اللعب والتشكيل الأمثل لخوض مواجهة الفريق البترولى.

خط الهجوم فى الأهلى أيد واحدة قبل مواجهة بتروجت

عقد لاعبو الخط الأمامى فى الأهلى ومنهم حسين الشحات ورمضان صبحى وصلاح محسن جلسة تحفيزية للتأكيد على أهمية تخطى عقبة بتروجت، للاقتراب بشدة نحو صدارة جدول الدورى العام ولمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.