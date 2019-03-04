شكرا لقرائتكم برشلونة يفسخ عقد "سامبر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نادى برشلونة، متصدر الدورى الإسبانى لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط سيرجى سامبر لإنهاء تعاقده.
وكان ينظر فى فترة من الفترات إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، على أنه خليفة سيرجيو بوسكيتس، بعد تطوره فى أكاديمية برشلونة، لكن الإصابات لاحقته ليعيره النادى إلى غرناطة ولاس بالماس.
وقال برشلونة فى بيان: "يتوجه النادى بالشكر إلى سيرجى سامبر على إخلاصه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق فى المستقبل"، وانضم سامبر إلى الفريق الأول فى برشلونة هذا الموسم لكنه لم يلعب أى مباراة".
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