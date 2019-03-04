شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض 3 تدريبات فى الكونغو استعدادا لـ فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، خوض 3 تدريبات فى الكونغو، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات من المقرر أن تصل بعثة الأهلى إلى الكونغو ظهر بعد غدٍ الأربعاء، حيث يغادر الفريق القاهرة فجر الأربعاء، استعدادا لمواجهة بطل الكونغو، ويحتل الأهلى صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على فيتا كلوب الكونغولى والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى والفوز على سيمبا التنزانى.