شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تنقل مباراة الإنتاج والاتحاد لبتروسبورت بدلا من السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى فى الأسبوع بالدورى المقرر لها الخميس المقبل، إلى استاد بتروسبورت بدلا من السلام لعدم الانتهاء من عمليات الصيانة الخاصة به.

وقرر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى، السفر إلى القاهرة اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبيه لمدة 24 ساعة بعد التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق للدخول فى معسكر مغلق لمدة 3 أيام حتى موعد المباراة المقرر لها الخميس المقبل.

وضم المعسكر 22 لاعبا وهم: "الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأحمد توفيق وبازوكا وليو سليفا و محمود رزق و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم ممدوح وخالد الغندور ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وعمار حمدى ورزاق سيسيه وخالد قمر وتونى سليفا وهشام صلاح وتوشكو وفوزى الحناوى ومحمد أنور وكريم الديب.