مازيمبى الكونغولى فى القاهرة اليوم استعدادا للدراويش...

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جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق مازيمبى الكونغولى الأراضى المصرية مساء اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة الدراويش الجمعة القادم لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلى غدا الثلاثاء، الاستعداد لهذه المباراة عقب العودة من الجزائر بعد ملاقاة بطلها شباب قسنطينة، والتى انتهت بخسارة الفريق بالجولة الرابعة لتصعب من موقفه فى التأهل عن تلك المجموعة.

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