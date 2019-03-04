شكرا لقرائتكم أحداد يطيح بـ"كهربا" من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت حظوظ محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك فى العودة للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مباراة جورماهيا الكينى، ضئيلة نظرا لتألق المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض بعد مشاركته أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بدلا من كهربا، وتسجيل اللاعب المغربى لهدف الفوز للزمالك فى المباراة التى جمعته مع نظيره الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

غاب "كهربا" عن الزمالك أمام بترو أتلتيكو نظرًا لإيقافه من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض قبل أن يتم رفع العقوبة عنه، ولكن يأتى تألق المغربى أحداد تهديدا لعودة كهربا لتشكيل مواجهة الزمالك أمام جورماهيا، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية وحصل لاعبى الزمالك على راحة اليوم الاثنين بعد العودة من أنجولا وتمتد الراحة إلى غد الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد الأربعاء وسينتظم كهربا بتلك التدريبات بعد رفع الإيقاف عنه.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها نصر حسين داى برصيد 7 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى مؤخرة الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط.