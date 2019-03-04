الوحدة الإماراتي يخسر بهدفين أمام لوكوموتيف الأوزبكي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد أمام مستضيفه لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين. وافتتح تيمور خوجة عبد الخالقوف التسجيل للفريق الأوزبكي بعد خمس دقائق، وضاعف زميله إسلام توختاخوجاييف الغلة في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويلتقي في وقت لاحق ضمن المجموعة ذاتها الاتحاد السعودي مع ضيفه الريان القطري في جدة، وستقام الجولة الثانية في 11 مارس، حيث يلتقي الوحدة مع الاتحاد في أبوظبي، والريان مع لوكوموتيف في الدوحة.

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