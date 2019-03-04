شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفاضل بين 3 مدربين لخلافة سولاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ نادي ريال مدريد في التفكير في أسماء بعض المدربين الذين يمكن لأحدهم أن يحل بديلا لمدربه الحالي سانتياغو سولاري إذا أخفق هذا الأخير في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهم يواخيم لوف وماسيمليانو أليغري وماوريسيو بوكيتينو.

وكان ريال مدريد قد قرر في وقت سابق تمديد تعاقد سولاري لعاميين إضافيين، بعد أن لمح بارقة أمل فيما يخص مستقبل الفريق تحت قيادته، ولكن جاءت مباريات الكلاسيكو الأخيرة لتربك حسابات إدارة النادي ، ليس لأن الفريق أخفق في أن يحقق الفوز في أي منها وحسب، بل لأنه تجرع الهزيمة في مباراتين منها على ملعبه، وحقق تعادلا باهتا في المباراة الثالثة.

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وحدد ريال مدريد أسماء كلاً من يواخيم لوف مدرب ألمانيا والحائز على كأس العالم 2014، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، وماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس ليكون أحدهم خليفة للمدرب سولاري.

وعلى أي حال، لا يزال أمام المدرب الأرجنتيني فرصة للبقاء في منصبه إذا ما نجح في خطف لقب دوري أبطال أوروبا، فإنجاز كهذا سيحول قطعا دون صدور قرار من إدارة ريال مدريد بالإطاحة به.

ويمتلك ريال مدريد فرصة كبيرة للعبور إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس الهولندي بعدما حقق فوزا مريحا في مباراة الذهاب على ملعب منافسه.